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18 Mayıs 2023 Perşembe 17:57:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 17:57:00

Huzurun ardından turistler geldi

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Van'ın Çatak ilçesinde PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler, huzurun sağlanmasıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi.

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllar önce boşaltılan bölgeler, huzurun sağlanmasıyla doğaseverlerin yeni rotası haline geldi. Vadi Doğa Spor Kulübü üyesi 46 kişi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla terörden arındırılan Çatak'ın Konalga mevkisinde 2 günlük kamp kurdu.

İlkbaharla canlanan Konalga Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan doğaseverler, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

Etiketler : van çatak terör pkk huzur
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