Huzurlu uyuyacaklar

Doğu illerinden Adana'ya gidip tarım işçiliği yapan ve çadırlarda zor şartlarda yaşayan ailelerin imdadına emniyet mensupları yetişti. Adana polisi çadırlara 120 yatak götürdü, çocuklar sevinç çığlıkları attı.

BALÇIK ÜZERİNDE YATIYORLARDI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Adana'ya giderek tarım arazilerinde 'mevsimlik işçi' olarak çalışan işçiler, aileleriyle birlikte çadırda zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. Soğuk ve yağışlı bir havada; balçık tarlasına dönen bir zeminde yaşamlarını sürdüren ailelere Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'den anlamlı bir jest geldi. İnci, müdürlük bünyesindeki ihtiyaç fazlası 120 yatağı, mevsimlik işçilere hediye etti.

POLİSLERLE SOHBET ETTİLER

Polisler, kullanılmayan yatakları bir kamyonetin kasasına yükleyip, Seyhan'a bağlı Çaputçu ve Camuzcu mahallelerinin yolunu tuttu. Polisi karşılarında gören çocuklar önce şaşırdı, sonrasında kamyonetten indirilen, tek tek çadırlara taşınan birbirinden rahat yatakları görünce sevindi. Ekipler, çadırda yaşayan aileleri tek tek ziyaret etti. Rahat yatakları gören çocuklar sevinirken, polis abla ve ağabeyleriyle de oyun oynadılar.

Polis abla ve ağabeylerine yardım edip, ihtiyaç duydukları yatakları, aileleriyle birlikte yaşadıkları çadırlara taşıyan çocuklar, kendilerine verilen çeşitli hediyelerle de mutlu oldu. SONER KAN