Huzurevleri 14 bin 535 ‘çınar'ın yuvası

Yaşlıların daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor. 127 bin yaşlı vatandaş da, evde bakım yardımıyla destekleniyor.

