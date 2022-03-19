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19 Mart 2022 Cumartesi 15:29:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 15:29:00

Huzurevleri 14 bin 535 ‘çınar'ın yuvası

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Yaşlıların daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor.

Yaşlıların daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor. 127 bin yaşlı vatandaş da, evde bakım yardımıyla destekleniyor.

Etiketler : huzur evi yaşlı yaşlılık
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