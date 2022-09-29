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29 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 18:00:00

Huzurevinden okula dönüş

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43 yıl önce babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Fahrettin Güngör, ‘öğrenci affı'yla yeniden üniversiteli oldu. 70 yaşındaki üniversiteliyi Kahramanmaraş'ta kaldığı huzurevindeki arkadaşları pasta keserek gözyaşlarıyla uğurladı.

BABASININ İŞLERİNİ DEVRALDI

1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Fahrettin Güngör, bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'ne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4'üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı nedeniyle memleketi Kahramanmaraş'a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu bırakarak babasının işlerini devraldı. 1989'da Almanya'ya gitti, 1994'te memlekete dönüş yaptı.

7 YIL ÖNCE İNZİVAYA ÇEKİLMİŞTİ

Ticaret hayatının ardından Güngör, 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Bu süreçte okuma ve öğrenme hevesi hiç geçmeyen Güngör, "öğrenci affı"yla üniversite eğitimini tamamlamaya karar verdi. Gerekli düzenlemelerin ardından İstanbul'a doğru yola çıkmaya hazırlanan Güngör, huzurevi idaresi tarafından düzenlenen tören sonrası kaydını yaptırmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yolunu tuttu.

OKUMANIN YAŞI YOK

İstanbul'da huzurevlerinde misafir olarak ikametine devam edecek olan Fahrettin Güngör, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Güngör, "Okumanın yaşı yok" sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu dile getirdi.

Etiketler : öğrenci affı üniversiteli huzurevi
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