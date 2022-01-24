Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler

Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler

Tarsus Belediyesince, huzurevi sakinlerine battaniye örülmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde 'Dayanışma Atölyesi' düzenlendi.



Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı ile gönüllü katılımcılar, huzurevine dağıtılmak üzere 'ilmek ilmek sevgi' diyerek diz battaniyesi ördü.