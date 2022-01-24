24 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 15:30:00
Huzurevindeki yaşlılar için battaniye ördüler
Tarsus Belediyesince, huzurevi sakinlerine battaniye örülmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde 'Dayanışma Atölyesi' düzenlendi.
Tarsus Belediyesince, huzurevi sakinlerine battaniye örülmesi amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde 'Dayanışma Atölyesi' düzenlendi.
Sosyal medya üzerinde yapılan çağrı ile gönüllü katılımcılar, huzurevine dağıtılmak üzere 'ilmek ilmek sevgi' diyerek diz battaniyesi ördü.