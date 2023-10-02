Huzurevinde sanat ve spor saati

Kırklareli Huzurevi'nde kalan 60 yaş üstü 42 kişi, sanatsal ve sportif etkinliklerle günlerini geçiriyor. Sabah kahvaltısının ardından huzurevi bahçesinde sohbete başlayan yaşlılar, el sanatlarıyla ilgileniyor, kitap okuyor, sportif etkinliklere katılıyor.

Farklı farklı hikayeleri olan ve yolları burada kesişen yaşlılardan bazıları spor yapıyor bazıları ise el sanatlarıyla uğraşıyor. Bocce takımları oluşturup maçlar yapan huzurevi sakinleri, "Türkiye 60 Yaş ve Üstü Yetişkin Gençler Bocce Ligi"nde mücadele ediyor.