Mesafeli mutluluk

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Berberoğlu Vakfı Huzurevi sakinlerine konser verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, şarkılarını huzurevinin bahçe duvarı dışındaki kaldırımda seslendirdi. Şarkılara eşlik eden yaşlılar da danslarıyla onlara eşlik etti.



KAFALARIMIZ YENİLENDİ

Huzurevi sakinleri unutulmaz bir gün yaşarken öğrenciler de onları mutlu etmenin gururunu yaşadı. Öğrenciler, “Pandemi döneminde amacımız onları biraz da olsa eğlendirmek, sıkıcı, monoton durumdan kurtarmak" dedi. Huzurevi sakinlerinden Ömer Karakaya "Stres atmış olduk. Kafamız yenilendi. Sağ olsunlar" diye konuştu.



Müzik öğretmeni olmaya hazırlanan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bahçe duvarının arkasından şarkılarını seslendirdi. Huzurevi sakinlerinin zaman zaman kalkıp göbek atması ortaya renkli görüntülerin çıkmasına neden oldu.

