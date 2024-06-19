VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Huzurevinde dijital bahar
Zeugma Mozaik Müzesi'ne bayram ilgisi
Van kedisinden yaş rekoru
Rüya yönlendirme sanatı
Dost başa düşman kaşa! Tüm karakteri ele veriyor
500 gramı havuzu tertemiz yapıyor
19 Haziran 2024 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 18:55:00

Huzurevinde dijital bahar

ABONE OL

Ankara'da bir huzurevinde "Dijital Bahar" adı verilen teknoloji odaları yapıldı.

Merkez sakinleri bu odalarda sevdikleriyle görüntülü konuşuyor, film izliyor, kendilerini ziyarete gelen gençler ve torunlarıyla sanal ortamda oyun oynayarak sosyalleşiyor.

YAŞLILARI MUTLU EDEN YER

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Dijital Bahar" teknoloji odaları sayesinde huzurevi sakinleri, teknolojiyle buluştu. Teknolojik cihazlarla donatılan odada yaşlılar, sevdikleriyle görüntülü konuşuyor.

TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI

Huzunevi sakinleri bu odalarda, film izliyor, kendilerini ziyarete gelen gençler ve torunlarıyla sanal ortamda oyun oynayarak sosyalleşip keyifli vakit geçiriyor. Projeyle ayrıca, dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Kendisini ziyarete gelen üniversite öğrencisi Damla Dündar ile "Dijital Bahar" odasında sanal ortamda okey oynayan huzurevi sakini İmdat Gümüşnaz, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet ettiğini belirterek, hepsini torunu gibi gördüğünü söyledi.

Müzik dinleyerek dans eden huzurevi sakinlerinden Ayşe Şahin arkadaşlarıyla okey, tavla oynadıklarını, müzik dinleyerek dans ettiklerini, teknolojiyi öğrenerek sosyalleştiklerini, keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.

Etiketler : Huzurevi Dijital bahar Teknoloji Ankara
Baba-kız kavuştu

Baba-kız kavuştu
Viyana'da sanatsal tatil

Viyana'da sanatsal tatil
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti
Bige'nin fotoğraf sevdası

Bige'nin fotoğraf sevdası
Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek
'Hala asker gibi hissediyorum'

'Hala asker gibi hissediyorum'
Yılın ilk ayında voleyi vurdu

Yılın ilk ayında voleyi vurdu
Reklamla dönüyor

Reklamla dönüyor
Göcük altından şarkıcılığa

Göcük altından şarkıcılığa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX