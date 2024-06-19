Huzurevinde dijital bahar

Merkez sakinleri bu odalarda sevdikleriyle görüntülü konuşuyor, film izliyor, kendilerini ziyarete gelen gençler ve torunlarıyla sanal ortamda oyun oynayarak sosyalleşiyor.

YAŞLILARI MUTLU EDEN YER

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki "Dijital Bahar" teknoloji odaları sayesinde huzurevi sakinleri, teknolojiyle buluştu. Teknolojik cihazlarla donatılan odada yaşlılar, sevdikleriyle görüntülü konuşuyor.

TEKNOLOJİ OKUR YAZARLIĞI

Huzunevi sakinleri bu odalarda, film izliyor, kendilerini ziyarete gelen gençler ve torunlarıyla sanal ortamda oyun oynayarak sosyalleşip keyifli vakit geçiriyor. Projeyle ayrıca, dijital okur yazarlık eğitim programlarının yanı sıra teknoloji ve cihaz eğitimleri, gençlerle bilgi aktarımı buluşmaları gibi sosyal etkinlikler de yapılıyor.

Kendisini ziyarete gelen üniversite öğrencisi Damla Dündar ile "Dijital Bahar" odasında sanal ortamda okey oynayan huzurevi sakini İmdat Gümüşnaz, kendisini ziyarete gelen gençlerle sohbet ettiğini belirterek, hepsini torunu gibi gördüğünü söyledi.

Müzik dinleyerek dans eden huzurevi sakinlerinden Ayşe Şahin arkadaşlarıyla okey, tavla oynadıklarını, müzik dinleyerek dans ettiklerini, teknolojiyi öğrenerek sosyalleştiklerini, keyifli zaman geçirdiklerini anlattı.