Hüzünlü Kasım'ın son tanığı

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10 Kasım 2023 Cuma 06:48:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 06:48:00

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 4 yaşındayken Sivas'ta gören Şaban Dede, ulu liderin cenaze törenine de katıldığını anlattı. "Bir daha görseydim, yüreğimi verirdim" diyen 101 yaşındaki Şaban Yaylalı anılarını anlatırken gözyaşına boğuldu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görme şansına erişen 101 yaşındaki emekli öğretmen Şaban Yaylalı, İzmir'in Konak ilçesindeki Göztepe Semti'ndeki evinde hayatını sürdürüyor. Yaylalı, mübadil olan ailesinin kendisi 2 yaşındayken Sivas'ın Sevindik köyüne yerleştirildiğini ifade etti. Burada 6 yıl hayvanlarla aynı çatı altında tek odalı evde yaşadıklarını anlatan Yaylalı, 4 yaşındayken, Gazi'nin Erzurum'a giderken köylerinden geçtiğini, Büyük Önder'i ilk ve son kez o gün gördüğünü söyledi.

Atatürk'ün vefat ettiği 1938'de İstanbul Halkalı Yüksek Ziraat Okulunda okuduğunu anlatan Yaylalı şunları dile getirdi: "Dolmabahçe'de katafalk kurulmuştu, herkes ziyaretine gidiyordu. Dolmabahçe'ye kadar yürüdüm. O büyük kapıdan içeriye girdim. Bir gürültü, ağlama sesi. Düşenler, bayılanlar var. Tabutun başında 6 general nöbet tutuyor. Herkes başını yere eğmiş, gözlerinin yaşını silerek Atatürk'ü selamladı. Ben de vardım. Benim önümde heyecanlanıp düşen kadınlar olmuştu."

Naaşın 19 Kasım 1938'de Ankara'ya götürülmek üzere Dolmabahçe'den alınması törenine de katıldığını söyleyen Şaban Yaylalı, "Sirkeci'yi görmeniz lazım, adım atacak yer yok. Törende İstiklal Harbi'nde düşman görünen kişiler Atatürk'ün arkasında ağlayarak yürüdüler. Bir daha görebilseydim, kucaklardım, yüreğimi verirdim ona" dedi.

Etiketler : mustafa kemal atatürk sivas şaban yaylalı
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