Hurdalardan soba yapıyorlar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan arkadaş grubu, hurdacıdan topladıkları eski çamaşır makinesi kazanlarından ürettikleri odun sobalarını, kış şartlarında evsiz kalan afetzedelere ve enkazda çalışan arama kurtarma ekiplerine gönderiyor. Gönüllüler, şimdiye kadar 144 sobayı deprem bölgesine gönderdi. Önümüzdeki hafta bir TIR daha göndermeyi hedefliyorlar.

