Hurdalardan mini traktör yaptı

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı. Öner "1970-1990 model hurda otomobillerin şanzıman, diferansiyel, lastik gibi parçaları ile su motoru ve atıl metalleri birleştirerek 6 ayda mini bir traktör imal ettim" dedi.

