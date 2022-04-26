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26 Nisan 2022 Salı 14:59:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 14:59:00

Hurdalardan mini traktör yaptı

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Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde yaşayan oto elektrik ustası Kadir Öner, normal bir traktörün giremediği engebeli arazideki bahçesini sürebilmek için hurda otomobil parçaları kullanarak mini traktör yaptı. Öner "1970-1990 model hurda otomobillerin şanzıman, diferansiyel, lastik gibi parçaları ile su motoru ve atıl metalleri birleştirerek 6 ayda mini bir traktör imal ettim" dedi.

Etiketler : Hurdalardan mini traktör yaptı Elazığ oto elektrik ustası Kadir
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