Hububat merkezinde yağmur ve kar duası

Türkiye'nin hububat üretim merkezi Konya'da, yağmur ve kar duası yapıldı. Konya Ovası'nın tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı ilçelerinden Sarayönü'nün Gözlü Mahallesi'nde vatandaşlar, merkez camisinde bir araya geldi. Sarayönü Müftüsü Alattin Alğan eşliğinde yaklaşık 3 bin kişi, yeni yılın kazasız, belasız, afetsiz geçmesi, kar ve yağmur yağması için dua etti.

Yunak'ta ise Karataş Mahallesi'nde toplananlar, İlçe Müftüsü Sadık Aydoğan eşliğinde yağmur ve kar duasında bulundu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda, hayırsever vatandaşlar tarafından yemek ikram edildi.

Yunak Belediye Başkanı Ali Konak, Allah'tan umutlarını hiçbir zaman kesmediklerini belirterek, " Allah'tan afetsiz ve bol bir yağmur ile kar bekliyoruz" dedi.