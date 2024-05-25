VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
En çok sevilen tatlıları sorduk
Yaza girerken cilt bakımı nasıl olmalı?
Yapay zeka işsizliğe neden olabilir mi?
Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak
Leylek yuva yapınca minarenin onarımı yine ertelendi
Marmara'da nisan yağışları yüzde 24 azaldı
25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:00:00

'Horoz Koruma Derneği'nde horoz dövüştürürken yakalandılar

Kaynak: AA

ABONE OL

Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da horoz dövüştürdüğü gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alındı, 46 kişiye 295 bin 470 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Bağlar ilçesinde "Horoz Koruma Derneği" adı altında Hint horozlarının dövüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İzleyici gibi içeri giren polis ekipleri, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında A.G, M.İ, A.B, A.A, H.Y, C.Y. ve S.A. gözaltına alındı, 16 Hint horozu ve 41 bin lira ele geçirildi, sözde kupaya el konuldu.

Ayrıca 46 kişiye toplam 295 bin 470 lira ceza uygulandı.

Etiketler : Diyarbakır horoz dövüşü şüpheli yakalama
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Açıklamalarıyla şaşırttı

Açıklamalarıyla şaşırttı
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
İpek Demir ‘Eyvallah' diyor

İpek Demir ‘Eyvallah' diyor
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Seda Sayan 'dan estetik isyanı

Seda Sayan 'dan estetik isyanı
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
"Sıla'yla şarkılar yaptık"

"Sıla'yla şarkılar yaptık"
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX