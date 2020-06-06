Hobi olarak başlamışlardı! Tanesini 20 bin liraya dünya satıyorlar

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06 Haziran 2020 Cumartesi 08:29:00 - Güncelleme:06 Haziran 2020 Cumartesi 08:33:00

İki kardeş hobi olarak başladı! İngiltere Almanya ve Çin'e sipariş yetiştiremiyor

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Bülent Sağdıç (46) ve Murat Sağdıç (43) kardeşlerin hobi olarak başladıkları maket gemi yapımı, mesleğe dönüştü. 14 yıl önce ilçedeki Aksoy Tersanesi'nde maket gemi yapımına başlayan iki kardeş, Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Kuveyt, Kolombiya ve Çin'e kadar maket gemi satışı yapıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan ve el becerileriyle dikkat çeken Bülent (46) ve Murat Sağdıç (43) kardeşlerin, meslek lisesinde okudukları yıllardan itibaren başlayan gemi maketi tutkusu, gelir kapısına dönüştü. 1990'lı yıllarda amatör olarak gemi maketi yapan Sağdıç kardeşler, 2006 yılında gemi maketi yapım atölyesi açtı.

Profesyonel olarak gemi maketi yapımına başlayan Sağdıç kardeşler, Türkiye başta olmak üzere Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, Yunanistan, Norveç, Danimarka, Kuveyt, Kolombiya ve Çin'den gelen gemi maketi talebine göre, müşterilerine özel gemi maketleri hazırlıyor. Denizcilik ile taşımacılık şirketlerine, armatörlere, tersanelere ve her türlü tekne sahiplerine siparişle, planlanan belli ölçeklerde küçültülmüş gemi tekne ve yat maketleri yapılıyor. İki kardeş, yılda 30 ile 35 arası yaptıkları gemi maketlerini ebat ve boyutlarına göre, 10 bin ile 20 bin TL arasında satıyor. 

ŞİMDİ URUGUAYLI MÜŞTERİ İÇİN GEMİ YAPIYOR

Gemi maketi yapımına hobi amaçlı başladıklarını belirten Bülent Sağdıç, "Daha önce elektrikçilik üzerine dükkanım vardı. Gemi maketi yapımına elektrikçi dükkanımda bir köşede hobi olarak devam ediyordum. Yaptığımız ürünler ilgi çekince, bu işi ticari anlamda yapmak istedik. 2006 yılında bu atölyeyi açtık. Malzeme aldık, çalıştık. Bugüne kadar dünyanın birçok ülkesine, büyük denizcilik şirketlerine, çalışmalarına ürünlerimizi sattık, pazarladık. Bu görmüş olduğunuz modeli Urugaylı bir müşterimiz talep etti. Onun üzerinde çalışıyoruz. Yüzde 50'si bitmiş durumda, bunun daha bir sürü parçası var. Onlar boyandı, yerine monte edilecek. Daha bu modelin krenleri gelicek, ambar kabakları gelecek. Tabi denizcilik tabiriyle konuşuyorum ama yaşam mahali gelecek. Bunların boyanmış şeklidir. Bir sürü detayları var. Pervanesi, dümeni, borda boyası, yanına yazıları, çabası, dümeni, gemide ne varsa, hepsini yapmaya çalışıyoruz, yapabildiğimiz ölçüde" dedi. 

"TÜRKİYE'DE BU İŞİ YAPAN KİŞİ SAYISI ÇOK AZ"

Maket işini ağabeyiyle birlikte yapan Murat Sağdıç ise, "Bu işi birlikte yapıyoruz, birlikte başladık, bunca zamana kadar geldik. Türkiye'de, iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda, bu işi yapan diğer meslektaşlarımızla beraber faaliyetimizi Gelibolu'da sürdürüyoruz. Ben daha çok işlerin, boya tesviye halleriyle uğraşıyorum" diye konuştu. 

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