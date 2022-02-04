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Hobi ile başladı, 45 ülkeden sipariş alıyor
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04 Şubat 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 17:30:00

Hobi ile başladı, 45 ülkeden sipariş alıyor

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İstanbul'da özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Gökçe Bayraktar evlilik nedeniyle işinden istifa etti ve eşinin yaşadığı Bartın'a taşındı.

İstanbul'da özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Gökçe Bayraktar evlilik nedeniyle işinden istifa etti ve eşinin yaşadığı Bartın'a taşındı. Hobi amaçlı olarak ev dekorasyonu ürünleri tasarlamaya başlayan Bayraktar, KOSGEB desteği ile atölye kurup 13 kişiye istihdam sağladı. Şimdi ürettiği ürünler dünyanın 45 ülkesinden sipariş alıyor.

Etiketler : 45 ülkeden sipariş alıyor İstanbul Gökçe Bayraktar
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