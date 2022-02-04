Hobi ile başladı, 45 ülkeden sipariş alıyor

İstanbul'da özel bir bankada çalışan 38 yaşındaki Gökçe Bayraktar evlilik nedeniyle işinden istifa etti ve eşinin yaşadığı Bartın'a taşındı. Hobi amaçlı olarak ev dekorasyonu ürünleri tasarlamaya başlayan Bayraktar, KOSGEB desteği ile atölye kurup 13 kişiye istihdam sağladı. Şimdi ürettiği ürünler dünyanın 45 ülkesinden sipariş alıyor.