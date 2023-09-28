Hizmet verdiği gar ‘yuvası' oldu

Hizmet verdiği gar ‘yuvası' oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Dulkadiroğlu ilçesinde evi ağır hasar alan 73 yaşındaki Mustafa Küçükçolak, afetin ardından 8 yıl önce emekli olduğu TCDD Kahramanmaraş Fidanlık ve Tarım Şefliği hizmet binasına sığındı.



TCDD'de 23 yaşında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladığını ve 43 yıl hizmet verdiğini anlatan Küçükçolak, "Emekli olmadan önce şefliğini yaptığım hizmet binasına yerleştirildik. Allah Demiryollarını kuranlardan razı olsun" dedi.