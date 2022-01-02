02 Ocak 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 16:30:00
Hipodromda talihsiz kaza
ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda, günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında jokeyler Emrah Sincan, Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir, birbirlerine takılıp, attan düştü.
ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda, günün 6'ncı koşusunda 'Maiden' yarışında jokeyler Emrah Sincan, Mücahit Bayır ile apranti Nizamettin Demir, birbirlerine takılıp, attan düştü. Emrah Sincan, yerden kalkamayınca ambulansla alınıp, hastaneye götürüldü. Durumunun iyi olduğu belirtildi.