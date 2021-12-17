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17 Aralık 2021 Cuma 19:30:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 19:30:00

Hipodromda seyis ringde demir yumruk

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Dünya ikincisi milli kick boksçu Faysal Sılıv, antrenman yaptığı salona yakın diye hipodromda seyislik yapmaya başladı. Geçimini sağlamak için atların yemlerini hazırlayıp, bakımlarıyla ilgilenen milli sporcu, geriye kalan saatlerde günde çift antrenman yaparak şampiyonluk için çalışıyor.

13 ÇOCUKLU BİR AİLE

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu 27 yaşındaki Faysal Sılıv, Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda ikinci oldu. Milli sporcu, 5 yıl önce Şanlıurfa'da başladığı kick boks hayatına Bursa'da devam edebilmek için çalışması gerektiğini bu nedenle de seyislik yaptığını anlattı. 13 çocuklu ailenin ortanca çocuklarından Faysal Sılıv, tek başına Bursa'ya taşınıp, bir süre milli takımdan arkadaşı Bilal Dural'ın babasının ikinci el eşya dükkanında çalıştı.

YÜKSEK LİSANS YAPIYOR

Faysal Sılıv, daha sonra antrenman salonuna yakın olduğu için Türkiye Jokey Kulübü Altınşehir Hipodromu'nda seyisliğe başladı. Atların yemlerini hazırlayan, bakımlarıyla ilgilenen ve antrenmanlarını yaptıran milli sporcu, geriye kalan saatlerde günde çift antrenman yaparak, kaçırdığı şampiyonluk için çalışıyor. Jandarma Gücü Kick Boks Takımı'na katılan Faysal Sılıv, ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapıyor

Etiketler : boks Faysal Sılıv hipodrom
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