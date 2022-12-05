Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Kaynak: DHA
Van'ın Başkale ilçesinde fenalaşıp yere yığılan 10'uncu sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir, doktorların 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Öğrenci, daha sonra ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.
Çaldıran Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Hilal Rojda Demir, teneffüste okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaşıp yere yığıldı.
Mahallenin sağlık merkezindeki ambulansla, ilçeye kalbi durmuş şekilde götürülen Demir, burada doktorların 40 dakika boyunca yaptığı kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü.
Öğrenci için doktorlar, yetkililerden ambulans helikopter talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter kısa sürede ilçeye geldi. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.
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