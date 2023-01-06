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06 Ocak 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 15:30:00

Hiç okula gitmeyen iki komşunun azmi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Medine Hoşça ve 58 yaşındaki komşusu Ummuhanı Gözüküçük imkansızlıklardan dolayı okula gidemedi. İki arkadaş, gençlik merkezinde birlikte katıldıkları kursta şimdi okuma yazma öğreniyor.

66 yaşındaki Medine Hoşça ve 58 yaşındaki Ummuhanı Gözüküçük isimli iki komşu kadın, İlçe Spor Müdürlüğüne bağlı Kadirli Gençlik Merkezi'nde açılan okuma yazma kursuna katıldı. İmkansızlıklardan dolayı hiç okula gidemediğini belirten Medine Hoşça, "Maddi durumumuz olmadı, babam da okula göndermedi. O zaman kız çocuklarını okula göndermiyorlardı. Sonra evlendik, çocuklarım oldu. Okuma yazmam yoktu, içimde kaldı. Şu anda yaşım 66, 1'nci sınıfı bitirmiş kadar okuma yazma öğrenmek istiyorum. Şu ana kadar biraz öğrendim. Kendime güvenim pek yoktu ama okudukça güvenim de gelmeye başladı" dedi.

Ummuhanı Gözüküçük ise, "Keçi oğlak peşine gittim hep, okuma gidemedim. Ailem de okula göndermedi. Şu anda okuma yazma öğreniyorum" şeklinde konuştu.

İki komşu kadına okuma yazma öğreten kurs öğretmeni Elif Nur Akıllı, "Biz Gençlik Merkezi olarak 2018 yılında okuma yazma seferberliği çatısı altında başlatılan proje çerçevesinde bu teyzelerle okuma yazma öğreniyoruz. Çok güzel bir süreçten geçiyorlar. Onlara bir harf bile öğretmek çok güzel bir duygu. Teyzelerimi hem öğrencim, hem teyzem hem annem olarak görüyorum. Onlar da beni kızı olarak görüyorlar. İki teyzemizle yeni başladık. Çok hevesliler. Okumaya başladıkça kendilerine olan güvenleri de artıyor. Çok mutlu oluyorlar" dedi.

Etiketler : osmaniye okuma yazma okul
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