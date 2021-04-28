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28 Nisan 2021 Çarşamba 15:30:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 15:30:00

Hiç görmeden 5 kıtada 5 dağa tırmandı

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Bursa'da yaşayan görme engelli sporcu Necdet Turhan (64), 5 kıtada 5 farklı dağa tırmanıp, 5 maraton koştu.

Bursa'da yaşayan görme engelli sporcu Necdet Turhan (64), 5 kıtada 5 farklı dağa tırmanıp, 5 maraton koştu. Ağrı, Klimenjero, Month Blanc, Avusturya Nock Spitze, Colorado Sherman ve Avustralya Kosciuszko dağlarına tırmanan Turhan pandemi nedeniyle seyahatlere ara verdi. Bu süreçte evinin yakınındaki parkta idmanlarını sürdüren Turhan, "Salgının bitmesiyle çok özlediğim dağlara geri döneceğim" dedi.

Pandeminin spor yaşamını olumsuz etkilediğini belirten Turhan, "Gerçekleştirdiğim antrenmanları iptal etmek zorunda kaldım. Uludağ'ın eteklerinde daha çok koşuyordum. Bunları iptal ettim. Kapalı spor salonlarında kuvvet antrenmanları yapıyordum. Bunları da iptal ettim. Şimdi açık havada parklarda spor yapıyorum. Pandemi kurallarına dikkat ederek boş zamanlarda buraya gelerek çalışmalarımı burada yapıyorum. Doğal olarak pandemiyle birlikte, spor çalışmalarım ve dağcılık anlamında hayatımda bir aralık oluştu. Fakat ben her şeye karşı beden ve fizik olarak sağlıklı olma çabası içerisindeyim. Bu sebepten dolayı evimin yakınındaki bu parka geliyorum. Yeşil alanlarda, açık havada çalışmaya gayret ediyorum. Herkesin açık havada egzersiz yapmasını tavsiye ederim. Pandemi ortadan kalktıktan sonra yeniden dağlara dönmenin, küresel projelerimi gerçekleştirmenin umudunu yaşıyorum. Tüm bu süreçler için hem benim hem de diğer engelli sporcu arkadaşların desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Etiketler : necdet turhan görme engelli tırmanış
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