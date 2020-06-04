  • BIST
    109567
  • Dolar
    6,7619
  • Euro
    7,5739
  • Altın
    372,6250
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Acun Ilıcalı kolunda servet taşıyor! Kolundaki saati tam 1 milyon 713 bin 671 TL
YÖK Başkanı açıkladı: Yüzde 40'a yükseldi
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! 40 ülkeye uçuş bu ay başlıyor
Bakan Koca'dan flaş açıklama: Martla bugün arasında büyük fark var
Libya ordusu, Hafter milislerine ait çok sayıda araç ve mühimmat ele geçirdi
İkinci yargı paketi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
OPET'ten flaş açıklama
TİSK Yönetim Kurulu kabine üyelerini ağırlamaya devam ediyor
6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Borsa İstanbul: Manipülatörlere kulak asmayın
Arıcılar bu yıl bal verimi ve kalitesinden umutlu
Özel kurs eğitimlerinin uzaktan sürdürülmesi milli ekonomiye katkı sağlayacak
İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı
Maskesi düşen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den yeni bir skandal daha! Beyoğlu'ndaki ücretsiz mas ...
Bakan Selçuk: Büyük bir proje başlattık, şimdiden müjdeleyebiliriz
CHP'li Eren Erdem'den Alevi vatandaşlarımız üzerinden sinsi provokasyon
Herkesi çıldırttı! Annesini merdivenden itti, sosyal medya ayağa kalktı
Uçak yolculuğunda "fiziki temassızlık" kriteri
Haftalar sonra yoğunluk yaşandı
Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İtiraz eden ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştu! DSÖ kararını geri çekti...
Ceren Damar'ın babası şikayetçi oldu
Galatasaraylı futbolcu antrenmanda sakatlandı
"Namusumla oynadı öldürdüm"
04 Haziran 2020 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 13:05:00

Herkesi çıldırttı! İstediği ayakkabıyı almayan annesini merdivenden itti

ABONE OL

Alışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti... Genç kızın annesine yaptığı bu zorbalık izleyenleri çılgına çevirdi.

Gelen bir son dakika haberine göre, Alışverişe çıkan genç kızın annesine gösterdiği şiddet, bir anda sosyal medyada gündem oldu. İstediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp etti daha sonra da merdivenlerden aşağı itti. Genç kızın annesine yaptığı bu zorbalık izleyenleri çılgına çevirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video Twitter'da "#anneyekalkanellerkırılsın" hastagi ile en çok konuşulanlar arasına girdi. Söz konusu videoda genç bir kızın istediği ayakkabıyı almayan annesini önce darp ettiği ve ardından da ayakkabı mağazasının merdivenlerinden ittiği belirtiliyor.

MÜŞTERİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Annesini merdivenlerden iten kızın sözleri mağazadaki kişileri çileden çıkarttı. Merdivenlerin başında duran kız "Onay mı veriyorsun da konuşuyorsun orada" diyerek bağırdı. Mağazada bulunan diğer müşteriler genç kıza "Bağırma, ne bağırıyorsun" diye tepki gösterdi.

Müşterilerin isyanını duymazlıktan gelen genç kız annesine "Çıkacaksan 'çık' diyorum. Anlamıyorsun laftan. Sinir ediyorsun, sinirden gözüm dönüyor benim" diyerek bağırmaya devam etti.

Genç kızın düşürdüğü annesini ayağa kaldıran bir müşteri "Bir insan annesini döver mi? Sen nasıl bir kızsın?" diyerek kızı eleştirdi.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Söz konusu video sosyal paylaşım sitesi Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. Twitter kullanıcıları #anneyekalkanellerkırılsın etiketiyle genç kızı eleştirdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER