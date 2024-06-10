Hercai dizisinde Melike karakterine can veren Aslı Samat, birçok diziseverin gönlünde yer edinmişti. Ayrıca başarılı oyuncu verdiği kilolarla da dillerden dile dolaşıyor. Ünlü oyuncu, zayıflamak isteyen kişilere adeta örnek oldu. Sadece 3 kurala uyarak 100 kilo veren Samat'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı.

6 YIL SONUNDA 100 KİLO VERDİ

Aslı Samat, tam 6 yıl boyunca 100 kilo vermek için emek harcadı. Yıllar geçtikçe eriyen ünlü oyuncunun yeni hali ise sevenleri tarafından hayranlıkla karşılandı. İlk olarak tüp mide ameliyatı olan güzel oyuncu ayrıca beslenme ve spor programına da özen gösterdi.

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde tamamen beslenme düzenini değiştirdi. Ayrıca pilatese önem veren oyuncu, her gün köpeğiyle yürüyüş yaptı. Kilo vermek isteyen birçok insana örnek olan Hercai'nin Melike'si, yeni hali ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Aslı Samat'ın kilo vermesine yardımcı 3 kural:

· Gazlı içecek tüketmemek.

· Lor peyniri tüketmek.

· Az yağlı et tüketmek.