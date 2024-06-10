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10 Haziran 2024 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 20:43:00

Hercai'nin Melike'siydi! Aslı Samat'ın 3 kuralda 100 kilo verdiren diyeti

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Hercai dizinde Melike'si Aslı Samat'ı görenler gözlerine inanamıyor. Ünlü oyuncunun sadece ve sadece 3 kurala uyarak 100 kilo verdiğini biliyor muydunuz? Sizler için araştırdık bulduk. Samat'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. İşte Aslı Samat'ın 100 kilo verdiren diyeti…

Hercai dizisinde Melike karakterine can veren Aslı Samat, birçok diziseverin gönlünde yer edinmişti. Ayrıca başarılı oyuncu verdiği kilolarla da dillerden dile dolaşıyor. Ünlü oyuncu, zayıflamak isteyen kişilere adeta örnek oldu. Sadece 3 kurala uyarak 100 kilo veren Samat'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı.

6 YIL SONUNDA 100 KİLO VERDİ

Aslı Samat, tam 6 yıl boyunca 100 kilo vermek için emek harcadı. Yıllar geçtikçe eriyen ünlü oyuncunun yeni hali ise sevenleri tarafından hayranlıkla karşılandı. İlk olarak tüp mide ameliyatı olan güzel oyuncu ayrıca beslenme ve spor programına da özen gösterdi.

KİLO VERMEK İSTEYEN KİŞİLERE ÖRNEK OLDU

Ünlü oyuncu, kilo verme sürecinde tamamen beslenme düzenini değiştirdi. Ayrıca pilatese önem veren oyuncu, her gün köpeğiyle yürüyüş yaptı. Kilo vermek isteyen birçok insana örnek olan Hercai'nin Melike'si, yeni hali ile adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Aslı Samat'ın kilo vermesine yardımcı 3 kural:

· Gazlı içecek tüketmemek.

· Lor peyniri tüketmek.

· Az yağlı et tüketmek.

Etiketler : Aslı Samat diyet 100 kilo Zayıflama diyeti Hercai dizisi
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