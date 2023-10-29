Her yer kırmızı beyaz

100. YIL COŞKUSU

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıldönümü, Adana'da da coşkuyla kutlanıyor. Polis, toplumsal olaylara müdahale ettiği araçları, ay-yıldızlı Türk bayraklarıyla donatıp, rengarenk balonlarla süsledi. Ekipler daha sonra sokak sokak gezip şehir turuna çıktı. Konvoyu fark eden çocuklar, polis araçlarının önünü kesti.

TOMA'ya kırmızı güller atan çocuklar, polislere sarılıp sevgi gösterilerinde bulundu. Ekipler de öğrencilere üzerinde Türk bayrağı olan kırmızı balonlar ve şeker dağıttı.

HASTANEDE KUTLAMA

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hastalıkları nedeniyle uzun süredir tedavi görürken bir yandan hastane sınıflarında eğitimlerine devam eden çocukların hazırladığı 29 Ekim programı beğeni topladı. Aralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin de bulunduğu 81 il ve 16 şehir hastanesiyle eş zamanlı olarak açılan "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi de ziyaretçilerden ilgi gördü.

ATATÜRK'ÜN NÜFUSUNA KAYITLI OLDUĞU MAHALLE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ocak 1933'te Gaziantep'i ziyaret ettiğinde, kentin mülki amirleri kendisine hemşehrilik vermeyi teklif etti. Selanik'te doğan Atatürk'ün bu durumu memnuniyetle karşılaması üzerine kent meclisince, Büyük Önder'e hemşehrilik verilerek, merkeze bağlı Bey Mahallesi nüfusuna kaydedildi. Atatürk'ün nüfusa kayıtlı olduğu Bey Mahallesi ve Atatürk'ün hatıralarının yaşatıldığı Atatürk Anı Müzesi'nde Cumhuriyet'in 100'üncü yılı, çocuk ve gençler tarafından coşkuyla karşılandı.

BALIKÇI TEKNELERİ KOREOGRAFİ YAPTI

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde balıkçılar, teknelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar denize açıldı. Balıkçı tekneleri denizde "ay yıldız ile 100. yıl" koreografisi oluşturdu.

İSTANBUL'DAKİ KUTLAMALARIN ADRESİ İSTANBUL BOĞAZI

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamalarının önemli noktası İstanbul olacak. Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle sunulacak. Bunun yanı sıra Üsküdar, Taksim, Bakırköy gibi meydanlarda ve Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlarda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler düzenlenecek.

KADIN KOMUTANLARLA KÖYDE OYUN VAKTİ

Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın komutanlar, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında köylerdeki okullarda etkinlikler düzenledi. Kente 12 kilometre uzaklıktaki Tekyol İlk ve Ortaokulu'na giden jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi verdi, hediyeler dağıttı. Daha sonra mayın arama köpeği "Postiş"in gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, kadın komutanlarla müzik eşliğinde oyunlar oynayarak eğlendi.

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