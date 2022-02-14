Kovid'de 80 kâbus

BİR TÜRLÜ NEGATİF OLMADI



İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, bundan 3 yıl önce lösemi nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 2020 yılının Kasım ayında bu kez de koronavirüse yakalandı. Hastalığı atlatan Kayasan'ın PCR testi ise 14 aydır bir türlü negatife dönmedi.

SÜREKLİ ÖLÜM KORKUSU



Kayasan, 14 aydır hastanede ve evinde karantina altında olduğunu belirterek "Lösemi olduğum için bağışıklık sistemimin çok zayıf olduğunu ve bu nedenle testimin pozitif çıktığını, ama aslında Kovid olmadığımı söylüyorlar. 'Virüsün partiküllerini taşıyorsunuz, onun için de test pozitif çıkıyor' diyorlar. Sürekli bugün mü öleceğim, yarın mı öleceğim diye düşünüyorum" diye konuştu.

'YAKINLARIMLA İNTERNETTEN GÖRÜŞEBİLİYORUM'



Muzaffer Kayasan "Oğlum, kızım, torunum gelirse, çocuklara bir zarar veririm korkusuyla onlarla sadece WhatsApp'tan internet üzerinden görüntülü görüşebiliyorum. Negatife döneyim, ilk işim torunlarıma çocuklarıma, eşime sarılabilmek olacak" diye konuştu.

'BEYNİM BUGÜN ÖLECEKSİN DİYOR'



Hastanede yatarken, kanser hastalarının bile iyileşip gittiğini, kendisinin bir türlü normale dönemediğini söyleyen Kayasan "Akciğer kanseri hastası geldi, adam iyileşti gitti, Allah ömür versin; lösemi hastası geldi, iyileşti gitti; kalp hastası geldi, iyileşti gitti. Ben 14 aydır yaşıyorum ama iyileşemedim. Psikolojik olarak da bitmiş durumdayım. Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor" ifadelerini kullandı.