Hep beraber üstesinden geleceğiz

İspanya'da rekor kıran 'Sadakatsiz' dizisinin oyuncuları Alp Akar ile Nazlı Bulum, ülkenin önde gelen televizyon kanalı Antena 3'e röportaj verdi. Kanalın haber bülteninde konuşan Alp Akar, sunucunun depremle ilgili sorusu karşısında çok üzgün olduğunu belirtti ve şunları söyledi: ''En çok enkaz altında olan insanların sesinin duyulmamasına üzüldüm. Bu doğal afetin üstünden hep beraber geleceğimize inanıyorum ve bizleri düşünen İspanya halkına teşekkür ederim."