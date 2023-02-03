Hem saygısızı hem küfürbaz! Sigara içince metrodan indirildi

Hem saygısızı hem küfürbaz! Sigara içince metrodan indirildi

İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında yaşanan olayda, bir kişi diğer yolculara aldırmadan sigara içti. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Durum yetkililere bildirilince şahıs trenden indirildi.