Hem iyilik hem şifa

Hem iyilik hem şifa

TARİHİ MEKANLARDA BULUŞUYORLAR



Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'nde okuyan bir grup kız öğrenci, boncuktan hazırladıkları takıları, kentteki hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye ediyor.

Genç Yeryüzü Doktorları Derneğine üye 20 tıp öğrencisi, "Bir Emek Bir İyilik" projesi kapsamında harçlıklarıyla aldıkları boncuk, ip ve telle, boş zamanlarında tarihi mekanlarda bir araya gelerek birbirinden farklı takılar tasarlıyor.



RENGARENK TAKILAR TASARLANIYOR



Öğrenciler rengarenk takıları, hediye paketlerine koyup kentteki hastanelerde yatarak tedavi gören çocuklara veriyor.

Öğrencilerden Jiyan Asana, "İyi Olacak Çocukların Ayağına Gidiyoruz Projesi' kapsamda hastanelerde yatan çocuklara genelde hediye olarak oyuncak götürüyorlardı. Çocukların takıları sevdiğini bildiğimden onlara bu fikri önerdim. Boş zamanlarımızda hasta çocuklar için takı tasarımına karar verdik" dedi.