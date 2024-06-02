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02 Haziran 2024 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2024 Pazar 10:30:00

Hem iyilik hem şifa

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Diyarbakır'da doktor olmak için eğitim alan TIP fakültesi öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklar için takı tasarlıyor. Şifa erdikleri çocukların yüzlerinde gülümseme görmek isteyen öğrenciler hasta yakınlarını da mutlu ediyor.

TARİHİ MEKANLARDA BULUŞUYORLAR

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi'nde okuyan bir grup kız öğrenci, boncuktan hazırladıkları takıları, kentteki hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye ediyor.

Genç Yeryüzü Doktorları Derneğine üye 20 tıp öğrencisi, "Bir Emek Bir İyilik" projesi kapsamında harçlıklarıyla aldıkları boncuk, ip ve telle, boş zamanlarında tarihi mekanlarda bir araya gelerek birbirinden farklı takılar tasarlıyor.

RENGARENK TAKILAR TASARLANIYOR

Öğrenciler rengarenk takıları, hediye paketlerine koyup kentteki hastanelerde yatarak tedavi gören çocuklara veriyor.

Öğrencilerden Jiyan Asana, "İyi Olacak Çocukların Ayağına Gidiyoruz Projesi' kapsamda hastanelerde yatan çocuklara genelde hediye olarak oyuncak götürüyorlardı. Çocukların takıları sevdiğini bildiğimden onlara bu fikri önerdim. Boş zamanlarımızda hasta çocuklar için takı tasarımına karar verdik" dedi.

Etiketler : diyarbakır dicle üniversitesi tıp fakültesi kız öğrenci çocuk takı
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