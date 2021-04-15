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15 Nisan 2021 Perşembe 01:13:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 08:16:00

Hem geziyor, hem öğretiyor! Kamyonetle köy köy eğitim turu

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Şehir yaşamından sıkılıp Bilecik'in bir köyüne yerleşen 3 diplomalı Tuğba Nur Özdemir, köylü kadınlara okuma yazma öğretmek istedi. Halk Eğitim Merkezi'nin onayıyla köy köy gezerek eğitim vermeye başladı. Kasalı kamyonetiyle ulaşım sağlayan Tuğba öğretmeni görenler 'Biz de okumayı öğrenip ehliyet alacağız' diyor.

İşletme, perakende ve mazağa yöneticiliği ile adalet bölümlerinden mezun olan, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde çocuk gelişimi bölümünde ise öğrenimine devam Tuğba Nur Özdemir, eğitim aşkıyla örnek oluyor. İki yıl önce eşiyle birlikte şehir hayatından sıkılarak Bilecik'in Gündüzbey Köyü'ne yerleşen Tuğba Halk Eğitim Merkezi'nin girişimleriyle köylerde okuma yazma öğretmeye başladı.

ÖNCE HAYVANLARIN YEMİ

35 yaşındaki Özdemir, açılan kurslara kendi kullandığı kamyonetle giderek her yaş grubundan kişiye eğitim veriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanıp dama geçip hayvanların yemlerini verdiğini ardından onları suya çıkardığını anlatan Tuğba Öğretmen, sonra da kamyonetiyle yollara düşüyor. Özdemir, "Kurslarımız günde 4 saat sürüyor. Kursiyerler 'Hocam ben de okuma yazma öğrenip senin gibi ehliyet almak istiyorum' diyorlar" diyor.

Köydeki işlerini yapabilmek için kamyonet aldıklarını söyleyen Tuğba Nur Özdemir, "Kamyonetle ilk derse gittiğimde 'Hocam eşiniz bizi nerede bekliyor' diye sordular. 'O gelmedi' dedim. 'Bu araba nasıl burada' diye sorduklarında 'Ben kullanıyorum' diye cevapladım. Şaşırdılar, inanamadılar" diye konuştu.

Etiketler : kamyonet eğitim yaşam haberleri
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