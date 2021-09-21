Helal sana Macide Anne

Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik ihtiyaçlarını gidererek geçiren annenin tek isteği yavrularını muayene ettirebilmek!



YARDIM ELİ UZATILMASINI BEKLİYOR

Hakkari Yüksekova'nın İnanlı Mahallesi'nde oturan ve 24 yıl önce eşini kaybeden Macide Çelik'i görenler helal olsun sana diyor, o ise takdir edilmekten çok kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. 24 yıl önce eşini kaybeden Macide Çelik'in (70) çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012'de hastalandı.

DONANIMLI BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLMELİ

Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidererek geçiren anne Çelik, hayatını çocuklarına adadığını, tek isteğinin ise yetkililerin yardımıyla çocuklarını donanımlı bir hastanede yeniden muayene ettirmek olduğunu belirtti.

Bugüne kadar birçok defa Hakkari ve Van'da çocuklarını doktora götürdüğünü söyleyen Macide Çelik, engelli bakım ücretiyle çocuklarının giderlerini karşıladığını anlattı.

"Annemiz hem annelik hem de babalık yapıyor. Annemiz olmasaydı şimdi ölmüş olurduk" diyen Eşref Çelik, "4 kardeş aynı odada yatağa mahkum yaşıyoruz. Banyomuzu, tıraşımızı hep annemiz yapıyor" dedi.