VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Helal sana Macide Anne
Başkan Erdoğan'dan ABD'de peş peşe kritik görüşmeler
Başkan Erdoğan'dan öğrenci yurdu ve burs paylaşımı
Ermenistan: Türkiye ile üst düzey görüşmelere hazırız
Aşı olmayan ABD'ye giremeyecek
Başkan Erdoğan: Bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, 'yeni bir dünya mümkün' diyen herkesin sesi olmaya devam edecek
Türkiye'de 224 bin 184 yeni vaka tespit edildi
Türkiye, İnovasyon Endeksi'nde tarihin en yüksek seviyesinde
Rusya'da milletvekili seçimi: Putin'in partisi birinci çıktı
Üç Kardeş 2021 Tatbikatı: Özel kuvvetler sahnede
Başkan Erdoğan: Türkevi binamızın kapıları herkese açıktır
BM: Yemen ekonomisine acil destek gerekiyor
Rusya AB'ye yaptırımı uzattı
ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Bakan Özer: Öğretmenlerimizin aşı olma oranı yüzde 92'ye ulaştı
Turkcell'den Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na 1 milyon TL'lik başarı ödülü
Macron özür diledi: Vefa borcumuzu ödeyemedik
BM'den Çin ve ABD'ye çağrı
İşte yeni nesil raylı sistem aracı
Türkiye'den Yunanistan NAVTEX'ine karşı hamle!
İETT kuyruğu üst geçide uzandı
PKK bir darbe daha! 1 milyon TL ödülle aranıyordu
Kuzey Kore ABD'yi uyardı: Karşılığını alırsınız!
21 Eylül 2021 Salı 02:15:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 02:15:00

Helal sana Macide Anne

ABONE OL

En küçüğü 23, en büyüğü 32 yaşında dört evladı yatağa mahkum olan 13 çocuk annesi Macide Çelik, tüm hayatını onlara adadı.

Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik ihtiyaçlarını gidererek geçiren annenin tek isteği yavrularını muayene ettirebilmek!

YARDIM ELİ UZATILMASINI BEKLİYOR

Hakkari Yüksekova'nın İnanlı Mahallesi'nde oturan ve 24 yıl önce eşini kaybeden Macide Çelik'i görenler helal olsun sana diyor, o ise takdir edilmekten çok kendisine yardım eli uzatılmasını bekliyor. 24 yıl önce eşini kaybeden Macide Çelik'in (70) çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012'de hastalandı.

DONANIMLI BİR HASTANEYE GÖTÜRÜLMELİ

Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidererek geçiren anne Çelik, hayatını çocuklarına adadığını, tek isteğinin ise yetkililerin yardımıyla çocuklarını donanımlı bir hastanede yeniden muayene ettirmek olduğunu belirtti.

Bugüne kadar birçok defa Hakkari ve Van'da çocuklarını doktora götürdüğünü söyleyen Macide Çelik, engelli bakım ücretiyle çocuklarının giderlerini karşıladığını anlattı.

"Annemiz hem annelik hem de babalık yapıyor. Annemiz olmasaydı şimdi ölmüş olurduk" diyen Eşref Çelik, "4 kardeş aynı odada yatağa mahkum yaşıyoruz. Banyomuzu, tıraşımızı hep annemiz yapıyor" dedi.

Etiketler : macide çelik hakkari felç
Sağlıklı buluşma

Sağlıklı buluşma
Neden konser vermediğini açıkladı

Neden konser vermediğini açıkladı
Senaryo çöp oldu

Senaryo çöp oldu
Şafak vakti saldırdı

Şafak vakti saldırdı
İtalya'da sevgi seli

İtalya'da sevgi seli
Romantizm rüzgarı

Romantizm rüzgarı
Orkestrasına sahip çıktı

Orkestrasına sahip çıktı
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj
Ekranın sürpriz ikilisi

Ekranın sürpriz ikilisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER