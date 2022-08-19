Helal sana Gülay öğretmen
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman İlkokulu sınıf öğretmeni Gülay Evrensel, ikinci sınıfa geçen öğrencilerinin okuma yazmalarına destek olabilmek için yazın da haftanın iki günü kurs düzenliyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman İlkokulu sınıf öğretmeni Gülay Evrensel, ikinci sınıfa geçen öğrencilerinin okuma yazmalarına destek olabilmek için yazın da haftanın iki günü kurs düzenliyor.
5 haftadır kursa devam ettiklerini anlatan Gülay Öğretmen, "Kursta öncelikle okuma yazma ağırlıklı olarak hikaye kitaplarını okuduk. Onları karneleri verdiğim günkü haline getirdim. Biraz teklemeler, unutmalar vardı" dedi.