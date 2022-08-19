Helal sana Gülay öğretmen

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ramazan Yaman İlkokulu sınıf öğretmeni Gülay Evrensel, ikinci sınıfa geçen öğrencilerinin okuma yazmalarına destek olabilmek için yazın da haftanın iki günü kurs düzenliyor.



5 haftadır kursa devam ettiklerini anlatan Gülay Öğretmen, "Kursta öncelikle okuma yazma ağırlıklı olarak hikaye kitaplarını okuduk. Onları karneleri verdiğim günkü haline getirdim. Biraz teklemeler, unutmalar vardı" dedi.