Heimlich manevrası hayat kurtardı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Münifpaşa Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisi Muhammed Fatih İsmail, teneffüste yemek yerken lokma soluk borusuna kaçtı. Çırpınmaya çalışan öğrenci, diğer öğrenci ve öğretmenler tarafından fark edildi.

İsmail'e okul müdürü Cengiz Temiz, Heimlich manevrası uygulamaya başladı. Okul müdürü Temiz'in manevrası sonrası İsmail'in soluk borusunu tıkayan yemek çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.