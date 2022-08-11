5 MİNİK YÜREK CAN BULDU



6 yaşındaki Ali Utku Yücel, 2013 yılında buz pistinde kayarken, düşüp başını zemine çarptı. Beyninde tümör tespit edilen küçük çocuk, bir ay süren yaşam savaşını kaybetti. Ali Utku'nun organları, 5 minik yüreğe umut oldu. Kemal Yücel, oğlu Ali Utku'nun hayallerini gerçekleştirmek için acısını umuda dönüştürdü. Oğlunun ölümünün ilk yılında onun adını taşıyan, 'Mavi Çocuk Utku Umut Işıkları Derneği'ni kurdu ve yüzlerce çocuğa umut oldu, bununla da yetinmedi. Her gün hastanede ziyaret ettiği çocuklar için yollara düştü; bir 'umut yolculuğu' başlattı.

2 ayda 6 bin kilometre kat edip, 20 bin kişiyi kök hücre ve organ bağışçısı yapmayı hedefleyen Kemal Yücel, uygun ilikle de 40 çocuğun hayatını kurtarmak istiyor. Yücel, "Bu bir umut turu. Nakil bekleyen, yaklaşık 2 bin çocuğumuz, kendilerini kurtaracak süper kahramanını bekliyor" dedi.

3 YILDA 43 ŞEHİR GEZMİŞTİ



Acılı baba Yücel, 'Maviş' adını verdiği bisikletiyle 3 yılda 43 şehir gezip, yaklaşık 20 bin kilometre yol kat etti; 30 bin kişiyi kök hücre bağışına ikna edip, 238 çocuğu da uygun ilik bulunmasını sağladı. Ama umutlar da hayaller de yarıda kaldı. 1 Temmuz'da bisikleti 'Mavi' çalındı. Yücel bu kez arkadaşından emanet aldığı ve 'Derviş' adını verdiği bisikletiyle Adana'dan başlayıp, 41 il ve 6 bin kilometreyi kapsayan umut yolculuğuna başladı. Etap tamamlandığında da ortaya 'Türkiye haritası' çıkacak.

SONER KAN