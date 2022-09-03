HDP'li Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, Edirne'ye giderken yakalandı.

Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken, beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan F.D. de gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Güzel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.