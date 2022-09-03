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03 Eylül 2022 Cumartesi 20:22:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 20:22:00

HDP'li Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kaynak: TRT Haber

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Edirne'ye giderken sahte kimlikle yakalanan HDP'li Semra Güzel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalarda, firari durumda bulunan HDP'li Semra Güzel'in terör örgütü PKK/KCK aracılığıyla yasa dışı şekilde yurt dışına çıkış arayışında olduğu belirlendi.

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda HDP'li Güzel, Edirne'ye giderken yakalandı.

Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken, beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kaydı bulunan F.D. de gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Güzel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Etiketler : mit hdp semra güzel tutuklandı
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