13 Haziran 2020 Cumartesi 15:04:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 15:04:00
Haziranda Erciyes'te kar sürprizi
Kaynak: AA
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Haziran ayında, Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk etkili oldu.
Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyrettiği Erciyes Dağı'nın 2 bin 900 metreden yüksek kesimlerine kar yağdı.
Yer yer beyaza bürünen dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
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