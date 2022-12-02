Hayranı nüfusundan çok!
Kofçaz ilçesi, Türkiye'nin merkez nüfusu en düşük ilçeleri arasında yer alıyor.
Kırklareli'nin kuzeyinde, Bulgaristan'a sınır Yıldız Dağları eteklerinde ormanlık alanda konumlanan Kofçaz ilçesi, Türkiye'nin merkez nüfusu en düşük ilçeleri arasında yer alıyor. İlçe merkezinde 583 kişi, köylerle dahil ilçe genelinde 2 bin 251 kişi ikamet ediyor.
Kışın yoğun kar alması yazın da ormanlık alanlarının çokluğuyla kamp tutkunları ve doğaseverlerin tercih ettiği Kofçaz, doğasıyla öne çıkıyor. Yamaç paraşütü yapmak isteyenler, ilçeye bağlı Elmacık köyüne geliyor. İlçeye gelen turist sayısı yaşayan sayısının iki katını geçiyor.
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