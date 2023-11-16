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16 Kasım 2023 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 07:17:00

Haylaz öğrenci şampiyonluk peşinde

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Kayseri'de muaythai sporuna başlayan gençler dünya şampiyonu Murat Avcı, elit büyüklerde de kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor.

Kayseri'de beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle muaythai sporuna başlayan gençler dünya şampiyonu Murat Avcı (17), elit büyüklerde de kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyor. Lise son sınıf öğrencisi Murat Avcı, "Okulda haylazdık. Hocamız sayesinde düzeldik, spora teşvik etti bizi ve ülkemiz için bir şeyler yapmaya başladık" dedi.
Etiketler : kayseri öğrenci muaythai
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