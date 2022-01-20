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20 Ocak 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 17:30:00

Hayırseverler sayesinde yürüdü

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Adana Seyhan'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayırseverlerin yardımıyla alınan protezlerine kavuştu.

Adana Seyhan'da elektrik akımına kapılınca bir kolunu ve bacağını kaybeden 24 yaşındaki Hacı Aka, hayırseverlerin yardımıyla alınan protezlerine kavuştu. Aka, yeniden yürümenin ve tek başına yemek yemenin heyecanını yaşadı.

Hacı Aka, proteziyle artık kendi başına dolaşabildiğini anlatarak, "Hiç umudum yoktu. Hiçbir zaman elim ve ayağım olmayacak.' diye düşünüyordum. İyi insanlar sayesinde koluma ve bacağıma kavuştum. Artık normal bir insan gibi eğilip kalkabiliyorum. Yemeğimi kendim yiyebiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. İyi insanlar sayesinde ayağa kalktım." diye konuştu.

Etiketler : Hayırseverler Hacı Aka adana
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