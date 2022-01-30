Hayırsever kardeşler arsalarını belediyeye bağışladılar

Aydın'ın Koçarlı İlçesinde yaşayan Melike Beyazıt ve Melih Pirlibeyoğlu kardeşler, ilçe merkezindeki arsalarını babalarının adını taşıyan park yapılması için Koçarlı Belediyesine bağışladı. Yetkililer, 272 metrekarelik arsanın bağışlamasından büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

