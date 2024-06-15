Bazı insanlar, çevrelerindeki insanları etkilemek, yönlendirmek veya zarar vermek için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Sizce hangi burçlar böyle?

Astrolojiye göre en toksik burçlar denilince akla gelen isimler Yay, Koç ve Oğlak oluyor. İşte toksik burçların özellikleri...

TOKSİK 3 BURÇ

YAY



Eğer bir ortamda ilgi görmezlerse ya da birinin daha çok ilgi çektiğini düşünürlerse kıyameti koparırlar. Bu yüzden Yay burçları, sürekli girdikleri ortamlarda kendilerini kanıtlama çabası içinde oluyorlar. Her şeyin kendilerinin olmasını isteyen ve bunun için elinden geleni ardına koymayan Yaylar, toksik burçların başında geliyor.

KOÇ

Koç burcunun yanında bol bol eğlenebilirsiniz. Ancak aranızda ufaktan bir rekabet olursa vay halinize... Cesur, küstah ve keyifli olarak bilinen Koç burçları, her konuda en iyi ve en önde olmak ister. Mars tarafından yönetilen ateş burcu, sert konuşmalarında hızlı olsa da konu özür dilemeye gelince oldukça yavaştır. Bu sebeple toksik burçların 2'inci sırasında yer alıyor.

OĞLAK

En çalışkan burçlardan biri olan Oğlak, ayrıca kararlı ve pratik olarak da bilinir. Ama işlerini yolunda gitmeyene kadar... Eğer olaylar Oğlak burcunun istediği gibi gitmiyorsa ondan inatçısını göremezsiniz. Hırslı bir burç olan Oğlak, rakiplerini kendilerini önemsiz hissettirir. Ağırlığını ortaya koymaktan çekinmeyen Oğlak, acımasız olabilir. Rakip olduğunuzu hissederlerse sizi yerle bir edecek olan Oğlaklar, toksik burçlarda 3'üncü sırada yer alırlar.