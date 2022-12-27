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27 Aralık 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 17:00:00

Hayattaki en yaşlı köpek ‘Zeynep' olacak

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Ankara'da 23 yaşındaki Alman kurdu kırması köpeğin "hayattaki en yaşlı köpek" unvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.

Ankara'da Zehra Oya Buldu'ya ait 23 yaşındaki "Zeynep" isimli Alman kurdu kırması köpeğin "hayattaki en yaşlı köpek" unvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruyu yapan ve sürece katkı veren 79 yaşındaki hayvansever Mehmet Armağan Akçay, "Zeynep" için değerlendirme aşamasının başladığını bildirdi.

Etiketler : ankara yaşlı köpek
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