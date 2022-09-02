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02 Eylül 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 16:30:00

Hayatın zorluklarıyla 'dans' ediyor

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1992 yılında doğan Barış Bayraktar, sırasıyla bedensel engelli halter, tekerlekli sandalye basketbol ve para dans branşlarını yaptı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1992 yılında doğan Barış Bayraktar, sırasıyla bedensel engelli halter, tekerlekli sandalye basketbol ve para dans branşlarını yaptı. İstanbul'da yaşayan Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu'nun milli sporcusu, katıldığı uluslararası 3 para dans yarışmasında 5 birincilik elde etti. Para dans yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Barış, "Tekerlekli sandalye dans sporu çok özel bir branş. Çünkü içinde aynı zamanda sanat da barındırıyor. Bu yüzden çok özel ve kıymetli. Dansı seviyorum, uzun yıllar burada kalıcı olmak, başarılı bir sporcu olmak istiyorum. Bunun için çaba sarf ediyorum." diye konuştu.

Barış, "Spora başlarken zorluklar yaşadın mı?" sorusuna, "Spor keyifli bir iş. Her spor branşının kendine özgü zorlukları var ama önemli olan ne istediğinizi bilmek, ondan vazgeçmemek. Peşinden gittiğiniz zaman zevk alıyorsunuz, severek yapıyorsunuz. Akabinde başarı da geldikten sonra üzerine bal kaymak oluyor." yanıtını verdi. "Yapamama korkusu" hiç yaşamadığını söyleyen milli para dansçı, ailenin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu noktada ailemin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Engelli bireyin ailesinin yaklaşımı, yönlendirişi çok önemli. Çünkü kendi ayakkabısını bağlayacak durumda olup ama bağlamayan birçok tanıdığım var. Her işi ailesine gördüren... Ailenin 'O yapamaz, bilmez, aman oğlum susadın mı, aman kızım acıktın mı, yemek getireyim mi?' yaklaşımından kaçınması gerekiyor. Çünkü birey ondan sonra içine kapanık yetişiyor, evinden dışarı adım atamıyor, evinden dışarı çıktığı zaman da sanki herkes ona bakıyormuş gibi düşüncelere kapılıyor."

Etiketler : Manisa Barış Bayraktar engelli halter tekerlekli sandalye
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