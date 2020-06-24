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24 Haziran 2020 Çarşamba 10:21:00 - Güncelleme:24 Haziran 2020 Çarşamba 10:53:00

'Hayatı şans eseri yaşayan' gençlerden skandal sözler: Ölen ölsün

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Pandemi nedeniyle ülke genelinde maske takma zorunluluğu getirilen illerden biri olan İzmir'de, bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi. 15-25 yaş aralığındaki gençlerin, maskelerini ya çene altlarına taktıkları ya da kollarında gezdirdikleri ya da hiç takmadıkları gözlendi.

Maske takmayan 18 yaşındaki Göktuğ S., maskenin sürekli ağzında durmasının kendisini terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirterek, "Zaten herkese bulaşacak diyorlar, bulaşsın kime bulaşıyorsa. Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir" dedi.

1 Haziran’da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte birçok kentte dışarıda maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu kentlerden biri olan İzmir’de ise bu kurala uymayan kesimin, genellikle gençler olduğu gözlendi.İzmir'de gençlerin maskesiz dolaştığı gözlendi.

İzmir'de gençlerin maskesiz dolaştığı gözlendi.

"BULAŞSIN KİME BULAŞIYORSA"

Bazı gençlerin neden maske takmadıkları sorulduğunda verdikleri cevaplar ise virüsü ciddiye almadıklarını gösteriyor. Maske takmayanlardan 18 yaşındaki Göktuğ S., maskenin sürekli ağzında durmasının kendisini terlettiğini ve sıkıntı yarattığını belirterek, "O yüzden arada bir aşağıya çekiyorum. Ben çok alkol içiyorum, o yüzden korona bana gelmiyor. Doğuştan korunuyorum. Korkuyorum, korkmuyor değilim, ancak müthiş bir korku yok içimde. Zaten herkese bulaşacak diyorlar, bulaşsın kime bulaşıyorsa. Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir" dedi.

'BİZ ZATEN HAYATI ŞANS ESERİ YAŞIYORUZ'

Neden maske takmadığı sorusuna tek cümleyle cevap verenlerden Emir Ö., "Biz zaten bu hayatı şans eseri yaşıyoruz, ölürsek de kime kalmış" derken, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde el broşürü dağıtan Kaan K.(18), "Biz sürekli müşterilerle konuştuğumuz için bazen maskeyle zorlanıyoruz. Terletiyor ve nefes alamıyoruz. Ara sıra insanlar olmadığı zamanlarda, sigara içerken çıkarıyoruz, ancak müşterilerle konuşurken geri takıyoruz. Bazıları korkuyor, bazıları ise hiç korkmuyor. Ben ailemi düşündüğüm için korkuyorum, kendim için değil. Gençler bir şekilde atlatabiliyor" diye konuştu.

Maske takmayan Yağmur Y. ise, "Hava çok sıcak, ben de çıkarttım. Açık havadayız zaten. Gençlerde bir rehavet var, bize bulaşmaz diyen çok, ancak ben şahsen öyle düşünmüyorum. Ben ilk koronavirüsü duyduğumda 'öleceğim' diyerek ağlamıştım. Ancak şu anda vaka sayıları azaldığı için biraz daha rahatladık" dedi.

'GENÇLERDE BİR REHAVET VAR'

Maskesini çenesine takan bir Nehir Y. de (17), "Hava çok sıcak, daral geldi. Cezası olduğundan bizim haberimiz yoktu. Gençlerde bir rehavet var ama bence bu rehavet, bunca aydır eve tıkılıp, bir anda sokağa çıkmaktan kaynaklanıyor. Gençler hep dışarıda olsaydı bu kadar yoğunluk olmazdı. Biraz da tabi kendi hataları var. Biz de bazen 'korona bitti artık' diye düşünebiliyoruz" diye konuştu.

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