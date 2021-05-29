Hayatı renklendiren öğretmen

Sınıftaki 17 sırayı tamir edip, zımparalayan Derya Öğretmen sonra da her birini farklı renklerde boyayıp sınıfın havasını değiştirdi. Sıraların üzerine ayrıca eğlenceli bulmacalar da çizdi. Ufak onarımları da gerçekleştiren Derya öğretmen, yaklaşık 1.5 ayda sınıfı hazır hale getirdi.

'ÖĞRENCİLERİM MUTLU OLSUN'

34 öğrencinin eğitim gördüğü sınıfında uzaktan eğitim sürecinde boş zamanlarını değerlendirdiğini belirten Yalçıner, "Yüz yüze eğitim başladığında öğrencilerimin sınıfa geldiklerinde mutlu olsun istedim. Sıraları renklendirmek içinde öncelikle zımpara yaptım. Zımparadan sonrada sağlık için su bazlı boya tercih ettim. Boya işleminin ardından kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra sıraların üzerine akıl oyunları çizdim. Sıralarımız güzel oldu" dedi. Dalaman Çiftlik İlkokulu Müdürü Tuna Güleray ise, "Öğretmenime teşekkür ediyorum. Büyük emek vererek sıraları güzel bir hale getirdi" diye konuştu.