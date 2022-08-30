Hayata yeniden başladı

GÖZ KAPAKLARI İLE İLETİŞİM KURDU

Antalya Muratpaşa'da cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir (34) 2015 yılında motosiklet kazası yaptı. Yoğun bakımda beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Semih, 752 gün sonra komadan çıktı. Yürüyemeyen ve hareket edemeyen Semih için doktorlar ayağa kalmayacağını söyledi. Fizyoterapist Mustafa Erkol konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan Semih ile göz kapaklarıyla iletişim kurdu.

Semih Taşdemir, "Şu an sadece koşmakta güçlük çekiyorum. İyileşmemin 'İmkanı yok' diyordum, ihtimal dahi vermiyordum. Hep yatalak kalacağım sanıyorum hatta ölmek istiyordum" dedi.

BİRKAÇ SANİYE AYAKTA DURABİLDİ

Semih Taşdemir'in azmini gören fizyoterapist 1,5 yıl sonra Semih'in ilk defa 1-2 saniye de olsa ayakta durmasını sağladı.

Semih, bir süre sonra yürüteç ve koltuk değnekleriyle ardından desteksiz yürümeye başladı. Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeyi başaran ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Semih Taşdemir, şimdilerde ise mesleğine geri döndü ve cep telefonu tamirine başladı.