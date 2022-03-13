Hayata üçlük attı

Safra kesesi ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç geçiren Selvi Kılcıla, pes etmedi ve İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın tek kadın oyuncusu oldu. Kılcılar, "Hayata tutunmamı sağlayan basketbolu çok seviyorum" dedi.

PES ETMEDİ, BAŞARDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 yaşında safra kesesi ameliyatı olan Selvi Kılcılar, kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç kaldı. Kılcılar, pes etmedi ve engelleri aşmak için 10 yıl önce spora yöneldi. İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın açtığı kursa katılıp, başarı gösterince burada oynamaya başarısı gösteren Kılcılar, ev ekonomisine katkı sağlamak için de örme bebekler üretip kulüp lokalinde satmaya başladı.

'ENGELLİLER EVE KAPANMASIN'

Şu an 47 yaşında olan Kılcılar, basketbolu çok sevdiğini belirterek, "Engelli olduktan sonra eve kapanmadım, karamsar olmadım ve bir sporcu olarak sahaya indim. Çevrem, başkanım ve sporcu arkadaşlar, beni çok destekledi" dedi. Engelli olan insanlara tavsiyelerde bulunan Selvi Hanım "Eve kapanmasınlar ve mücadeleye devam etsinler. Çünkü hayat yaşamaya değer" diye konuştu.

Milli takıma katılmak istediğini belirten Selvi Kılcılar, Avrupa'da basketbol şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtti.