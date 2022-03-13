VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hayata üçlük attı
"Gelecek nesillere en büyük miras olacak"
"Karşınızda AKINCI'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA"
İstanbul için turuncu alarm kalktı
ABD'den sert Rusya açıklaması
Başkan Erdoğan, Miçotakis'i kabul etti
Koronavirüste yeni uyarı: Delta kadar öldürücü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Yeni bir varyant söz konusu olabilir
Erbil saldırısını üstlendiler: İsrail'e ait merkezi vurduk
Şişmanlık böbrek kanseri riskini artırıyor
Vitaminler koronaya karşı etkili değil
‘Sessiz taşlar' böbrek yetmezliğine neden olabilir
Kırmızı et yerine tavuk ve balık ağırlıklı beslenin
Günde bir avuç kabak çekirdeği prostatı önler
Varikosel, çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor
Türkiye'nin İsrail'e vereceği iddia edilmişti! Habere yalanlama geldi
Kritik toplantı başladı
"Mariupol'de camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz"
Zorlu testi başarıyla geçti
"Bizden yardım istediler"
Rus füzeleri kritik bölgeyi hedef aldı
Dünyanın sayılı projeleri arasında! Açılışına günler kaldı
"Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesine ilişkin yeni teklif sunuldu"
Türkiye'den ABD atağı
13 Mart 2022 Pazar 23:07:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 07:09:00

Hayata üçlük attı

ABONE OL

Safra kesesi ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç geçiren Selvi Kılcıla, pes etmedi ve İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın tek kadın oyuncusu oldu. Kılcılar, "Hayata tutunmamı sağlayan basketbolu çok seviyorum" dedi.

Safra kesesi ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç geçiren Selvi Kılcıla, pes etmedi ve İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın tek kadın oyuncusu oldu. Kılcılar, "Hayata tutunmamı sağlayan basketbolu çok seviyorum" dedi.

PES ETMEDİ, BAŞARDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 yaşında safra kesesi ameliyatı olan Selvi Kılcılar, kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç kaldı. Kılcılar, pes etmedi ve engelleri aşmak için 10 yıl önce spora yöneldi. İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın açtığı kursa katılıp, başarı gösterince burada oynamaya başarısı gösteren Kılcılar, ev ekonomisine katkı sağlamak için de örme bebekler üretip kulüp lokalinde satmaya başladı.

'ENGELLİLER EVE KAPANMASIN'

Şu an 47 yaşında olan Kılcılar, basketbolu çok sevdiğini belirterek, "Engelli olduktan sonra eve kapanmadım, karamsar olmadım ve bir sporcu olarak sahaya indim. Çevrem, başkanım ve sporcu arkadaşlar, beni çok destekledi" dedi. Engelli olan insanlara tavsiyelerde bulunan Selvi Hanım "Eve kapanmasınlar ve mücadeleye devam etsinler. Çünkü hayat yaşamaya değer" diye konuştu.

Milli takıma katılmak istediğini belirten Selvi Kılcılar, Avrupa'da basketbol şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtti.

Etiketler : milli takım selvi kılcıla basketbol
En zor çalıştığım sanatçı kendim

En zor çalıştığım sanatçı kendim
Yazarlığa 3 kitaplı başlangıç

Yazarlığa 3 kitaplı başlangıç
22 sesten ‘zamansız' yorum

22 sesten ‘zamansız' yorum
Setten ilk kare

Setten ilk kare
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Albüm için geri sayım

Albüm için geri sayım
Çapkınlık yarıda kaldı

Çapkınlık yarıda kaldı
Final öncesi dev anlaşma

Final öncesi dev anlaşma
Kendi doğrumu savunurum

Kendi doğrumu savunurum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER