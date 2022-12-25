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25 Aralık 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 20:00:00

Hayata satır satır tutundu

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Serebral palsi hastası Duru, kitap yazarak hastalığını unuttu. 4. kitabını yazan 19 yaşındaki Duru şarkı sözleri de yazdığını söyleyerek 'Yazarken umudum artıyor' diyor.

EN BÜYÜK HAYALİ BİR KLİP ÇEKMEK

Çanakkale'de, serebral palsi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Duru Oğuz, henüz 14 yaşındayken 'Duru'nun Günlükleri' isimli ilk kitabını çıkardı. Ardından 'Üçüz Civcivler' ve 'Karmakarışık' isimli kitaplarını yazan 19 yaşındaki Duru, şu an 'Üçüz Piliçler' isimli kitabı için çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Üniversiteye hazırlanan Duru, aynı zamanda şarkı sözü de yazıyor. Duru'nun en büyük hayali ise 'Bir Masal Perisi' isimli şarkısına klip çekmek.

Serebral palsi hastası Duru "Kendinize bir aktivite bulun ve bunun peşinden, hayallerinizin peşinden gidin" diyor.

GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYOR

Duru'nun zorlu bir süreç geçirdiğini anlatan annesi Süreyya Oğuz, "5,5 aylık dünyaya geldi. Sayısız ameliyat ve botoks oldu. Neredeyse hayatımız hastanelerde geçti" dedi. Üniversite sınavlarına hazırlanan Duru da, "Radyo, televizyon ve sinema bölümü, el koordinasyonlarım çok iyi olmasa da resim, grafik tasarımı bölümünü de denemek istiyorum. Kitaplarımı daha bilinçli yazmak için çocuk gelişimi de okumak istiyorum. Çocukları çok seviyorum. Gençlere örnekler vermek istiyorum" diye konuştu.

Etiketler : çanakkale serebral palsi duru oğuz
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