Hayata raket sallıyor

ÖNCE ANNESİNDEN NAKİL YAPILDI



İzmir'de 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya götürüldü. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti kızları için 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası başlattı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı.

KRONİK İLİK SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran 2020'de babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Kronik ilik savaşı halen devam eden Öykü Arin, 1,5 yıl önce kaslarının güçlenmesi için tenise başladı. Tenis oynamayı çok seven Öykü Arin, Türkiye Tenis Federasyonu turnuvasına ilk kez katıldı. Kendi yaş kategorisinde 2 rakibini yenen Öykü Arin, ilk madalyasını kazandı.

Eylem Şen Yazıcı, "Donör olun, umut olun çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarıyor. Eşleştiğinizde de asla vazgeçmeyin. Birinin hayatını kurtarabilirsiniz" dedi.