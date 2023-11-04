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04 Kasım 2023 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 07:45:00

Hayata iyilik katan emniyet

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Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Hayata İyilik Kat" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı Projesi'si kapsamında 5 okuldan Akçakiraz bölgesinde 100 öğrenci ile 100 fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Hayata İyilik Kat" isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı Projesi başlatıldı. Çocuklara çevre ve doğa sevgisini aşılamak, suç ve suçlulardan korunma yöntemlerini öğretmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 5 okuldan Akçakiraz bölgesinde 100 öğrenci ile 100 fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etiketler : elazığ çocuk gençler proje fidan
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