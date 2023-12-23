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23 Aralık 2023 Cumartesi 08:16:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 08:16:00

Hayata döndüren dokunuş

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13 yaşındaki Çetin, okul bahçesinde oynarken bir anda kalbi durdu. Yere yığılan öğrencisine ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajı ve suni teneffüsü uygulayan Hüseyin Öğretmen çocuğun tekrar nefes almasını sağladı.

BİR ANDA HERKES PANİKLEDİ

Amasya'da okul bahçesinde oynarken yere yığılması sonrasında kalbi duran 13 yaşındaki Çetin Çelebi,'ye, öğretmeni Hüseyin Aktaş müdahale etti. Katıldığı ilk yardım eğitiminde öğrendiği kalp masajı ve suni teneffüsle öğrencisini yaşama bağlayan Hüseyin Aktaş'ın hayat kurtardığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine başlanan öğrenci durumunun iyiye gitmesi üzerine tedavisine serviste devam edildi.

AYDIN'DA DA BENZERİ YAŞANDI

Hüseyin Aktaş, "Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ilk yardım eğitimlerine katılmıştım. Bu durumla da karşılaşınca eğitimlerde görüp uyguladığımız suni teneffüs ve kalp masajını yaptım. Bir süre sonra öğrencimin nefes refleksi tekrar geldiğinde içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çok mutluyum" dedi. Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Didim ilçesinde, sınıfta kalbi duran 14 yaşındaki Salih Köse yine öğretmeninin kalp masajıyla hayata dönmüştü.

İlk defa karşılaştığı bu olayda hayatını kurtardığı öğrencisi ve ailesiyle telefonda görüntülü görüşme yapan 41 yaşındaki Aktaş, "Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği ilk yardım eğitimlerine katılmıştım. Bu durumla da karşılaşınca eğitimlerde görüp uyguladığımız suni teneffüs ve kalp masajını yaptım. Bir süre sonra öğrencimin nefes refleksi tekrar geldiğinde içimdeki hissiyatı anlatmam mümkün değil. Çok mutluyum" dedi.

Öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra endişeyle beklediği anları hatırlatan nöbetçi öğretmen Anıl Şenol Torbacı, "Bir an işin ucu nereye varacak diye düşündüm. Öğrencimiz şanslı. Çünkü Hüseyin hocamız yetişti. Ambulans da zamanında geldi" diye konuştu.

Okul müdürü İbrahim Malkoç da, "40 yıllık eğitimciyim. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Öğretmenlerimle, öğrencilerimle duyarlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorum. İnşallah Çetin evladımız da iyileşerek en kısa sürede aramıza katılır" şeklinde konuştu.

Olayı duyar duymaz hastaneye gidip öğrencinin tedavisini takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen ise öğretmenlere verilen uygulamalı ilk yardım eğitiminin hayati önemi ve sonucunu bu olayda gördüklerini söyledi. Türkmen, "Öğretmenimizin hayat kurtaran müdahalesini, bahçede ilk andan itibaren canhıraş gayretini görmek bir meslektaşı olarak bizleri gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Etiketler : amasya okul bahçesi öğrenci öğretmen kalp masajı suni teneffüs hüseyin aktaş
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